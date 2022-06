Salemi, in arrivo 1,3 milioni per riapertura Liceo Classico. Per I.T. si punta a fondi Pnrr

di: Comunicato Stampa - del 2022-06-07

Due milioni e 643mila euro per i due istituti scolastici superiori di Salemi (Trapani): il Liceo Classico e l'Istituto Tecnico 'Francesco D'Aguirre'.

Gli interventi sono stati decisi dal Libero consorzio comunale di Trapani, guidato dal commissario Raimondo Cerami, con il quale da tempo il Sindaco di Salemi, Domenico Venuti, ha avviato una interlocuzione su diversi fronti: tra i temi sul tavolo c'è proprio quello dell'edilizia scolastica.

Per il Liceo Classico sono già stati deliberati 1,3 milioni di euro, provenienti dal Ministero dell'Istruzione, che finanzieranno i lavori di adeguamento alle norme antisismiche e di efficientamento energetico della scuola di via Giovanni Baviera, chiusa da marzo 2021 per motivi di sicurezza.

Per quanto riguarda l'Istituto Tecnico di via San Leonardo, invece, la ex Provincia di Trapani punta sui fondi del Pnrr e ha presentato una domanda di finanziamento per un milione e 343mila euro per l'adeguamento alle norme sismiche e la manutenzione straordinaria della palestra.

"Sono soddisfatto delle notizie che arrivano da Trapani sul fronte dell'edilizia scolastica a Salemi, per la quale abbiamo lavorato anche in collaborazione con la preside Francesca Accardo - afferma Venuti -. "L'ottima interlocuzione, avviata da tempo con il commissario Cerami, che ringrazio per la sensibilità dimostrata, sta portando buoni frutti.

Tutto questo nonostante le diverse difficoltà attraversate dai Liberi consorzi comunali, per via degli errori del governo regionale, che di fatto non ha saputo rimettere in piedi gli enti di area vasta.

Salemi rappresenta un polo scolastico di riferimento, anche per tanti ragazzi provenienti da altri centri della provincia - aggiunge Venuti - e la programmazione di questi interventi rappresenta un netto segnale di attenzione al nostro territorio. Il Comune non è direttamente coinvolto nella realizzazione dei lavori ma, come Amministrazione, seguiremo l'iter delle procedure e saremo lì a spingere e a vigilare sui tempi".