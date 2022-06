Salemi, Walter Figuccio nuovo mister dell'ASD Salemi Polisportiva

di: Comunicato Stampa - del 2022-06-07

L’ASD Salemi Polisportiva comunica che nella prossima stagione la prima squadra verrà guidata da mister Walter Figuccio. Il salemitano ha fatto ritorno al San Giacomo, finalmente, per guidare i colori giallorossi.

Figuccio, ex centrocampista classe '78 e, probabilmente, il più talentuoso salemitano che il calcio giallorosso possa ricordare, ha già indetto per mercoledì sera un test per conoscere l’attuale rosa e per valutare la possibilità di nuovi innesti.

La riprogrammazione tecnica ha previsto anche l’inserimento di Giuseppe Bucceri in qualità di tecnico del settore giovanile (e che in tale ruolo affiancherà i già arruolati mister Camillo Spisso e Fabiola Giglio) e responsabile-coordinatore dell’area tecnica: il suo ruolo sarà appunto quello di “legare” i giovani alla prima squadra, cercando di applicare nel settore giovanile il modello e la filosofia di gioco che mister Figuccio cercherà di diffondere nella prima squadra.

La dirigenza augura buon lavoro ai mister Figuccio e Bucceri, affinché la stagione 2022/23 possa essere meno travagliata e più soddisfacente di quella appena terminata