CVetrano, interrogazione da Legambiente ad Alfano su possibile inquinamento falda acquifera e smottamento del Depuratore

di: Circolo Legambiente CRIMISO - del 2022-06-06

In merito alla questione raccolta alghe, arriva la doppia interrogazione di Legambiente al Sindaco Alfano.

La prima, riguarda il possibile inquinamento della falda acquifera, la seconda, invece, concerne lo smottamento della strada che conduce dalla borgata di Marinella alla Riserva del fiume Belìce.

Di seguito il testo:

"Con riferimento alle precedenti segnalazioni, effettuate dallo scrivente circolo Legambiente, cui ne sono seguite diverse da parte di altre associazioni e giornali online locali, cui non ci risulta aver ricevuto, seppur interlocutorio riscontro, si torna a chiedere alle LL.SS., ognuna per quanto di propria competenza, se e quali iniziative sono state intraprese su:

1) Possibile inquinamento della falda acquifera di c/da Staglio a seguito trasferimento nel polo tecnologico di c/da Rampante Favara della poseidonia stagnante da mesi nel porticciolo di Marinella di Selinunte;

2) Smottamento della strada che conduce dalla borgata di Marinella di Selinunte alla Riserva del fiume Belìce all'altezza del depuratore, con conseguente possibile cedimento delle vasche dello stesso e sversamento dei liquami in mare con intuibile immane danno ambientale (segnalazione effettuata da più parti fin dai mesi scorsi in concomitanza con i forti temporali autunnali.

Inoltre, si suggerisce altresì, in merito al punto 2 di chiedere, se ancora non fatto, l'intervento dell'Ufficio del Genio Civile, per valutare lo stato dei cedimenti che interessano il depuratore e chiedere un intervento urgente alla Regione Siciliana, per evitare il possibile danno ambientale".