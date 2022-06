Sicilia, mancanza di manutenzione dighe. Si procede allo svuotamento per rispettare sicurezza

di: Redazione - del 2022-06-06

In Sicilia non esiste solo il problema dell’acqua. C’è anche quello di conservarla. Ne è dimostrazione la situazione attuale degli invasi che riforniscono le campagne siciliane. Troppo piene e per la mancanza di manutenzione si procede con interventi di svuotamento per rispettare le soglie di sicurezza.

Dal centro nazionale dighe di Roma ci riulta essere arrivato l'ordine di scaricare le acque di tutte le dighe siciliane per mancanza di sicurezza e di manutenzione, a causa di una mala gestione da parte del governo regionale. Si preferisce buttare piuttosto che effettuare la dovuta manutenzione.

I contadini sono disperati e minacciano i dipendenti, per nulla colpevoli, in quanto ligi agli ordini superiori.