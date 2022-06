CVetrano, la dott.ssa Antonella d'Angelo ringrazia per gli attestati di stima

di: Redazione - del 2022-06-06

La dottoressa Antonella D’Angelo, dirigente medico dell’ASP di Trapani, in servizio al Pronto Soccorso di Castelvetrano, già vincitrice nel 2021 del secondo premio per la prosa, si aggiudica quest’anno il primo premio con il racconto breve Il Pulitzer.

Ecco i suoi ringraziamenti per gli attestati di stima:

"Caro Direttore voglio ringraziare i tanti amici, parenti e cittadini, che hanno espresso e condiviso il piacere per la premiazione del mio racconto il Pulitzer.

Concentrare in cinquanta righe un evento, che è anche storia emozione e stupore, è un’impresa ardua. Il mio lavoro in area di emergenza mi insegna ogni giorno che in pochi minuti ho l’opportunità di accogliere, servire, chi ha bisogno di aiuto e migliorarne lo stato di salute.

Le congratulazioni e gli auguri li rivolgo a tutti coloroche ispirano la mia curiosità e narrazione. Un riconoscimento in ambito letterario, sportivo o scientifico, è una soddisfazione per la comunità intera e per il territorio.

Il buono che riusciamo a produrre dà lustro a tutti, anche se ci tocca lottare contro il luogo comune: “nemo profeta in patria.” "