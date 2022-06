Svuotamento diga di Castelvetrano, Ass. Baglieri: "Scelta non condivisibile, a breve tavolo con il Consorzio di bonifica"

del 2022-06-07

In Sicilia non esiste solo il problema dell’acqua. C’è anche quello di conservarla. Le dighe, infatti, sono troppo piene e per la mancanza di manutenzione si procede con interventi di svuotamento per rispettare le soglie di sicurezza.

«A quindici giorni dalla campagna irrigua degli agricoltori siciliani siamo stati costretti per ragioni di sicurezza ad aprire le paratie della diga Trinità di Castelvetrano a seguito di una nota perentoria da parte del ministero dell’Agricoltura». Lo afferma l'assessore assessore dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, Daniela Baglieri, a proposito dello svuotamento della diga trapanese che ha messo in allarme le imprese agricole del territorio.

«Il dipartimento regionale Acqua e Rifiuti - continua la Baglieri - attraverso una nota inviata il 24 maggio al ministero e alla Prefettura di Trapani evidenzia come questa scelta dettata da Roma non tiene conto delle necessità economiche e produttive del comprensorio. A stretto giro convocherò un tavolo con il Consorzio di bonifica di Trapani per cercare di risolvere ogni difficoltà sul territorio. Ricordiamo che negli ultimi anni il dipartimento è stato impegnato nella programmazione e nell'affidamento dei servizi di ingegneria relativi alla rivalutazione sismica degli sbarramenti e delle opere strutturali risorse per diverse decine di milioni di euro».

«Si tratta - conclude il rappresentante del governo Musumeci - di un intervento progettuale storico, a valle del quale, con l'approvazione dell'ufficio tecnico per le dighe di Palermo del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili si potranno redigere i progetti esecutivi di tutti gli interventi che sono propedeutici alla rimozione delle limitazioni di invaso in tutte le dighe gestite dalla Regione».