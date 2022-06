Riapre il Teatro Selinus di Castelvetrano, ma solo per visite turistiche

di: Redazione - del 2022-06-10

Riapre il Teatro Selinus di Castelvetrano, ma solo per le visite turistiche.

Una buona notizia, visto che, soprattutto ogni martedì, in occasione del mercatino rionale, centinaia sono i turisti, la maggior parte francesi, ospiti di strutture alberghiere di Selinunte, che approfittano per visitare il teatro.

Sono in fase di allestimento i lavori che si svolgono all’interno dello stesso edificio, con il rifacimento, ancora di parte, dei servizi igienici.

Grazie ad un finanziamento regionale, aggiudicato alla Pro.A.Co srl per 120.000 euro, su bando dell’Assessorato regionale Beni Culturali e Dell’identità Siciliana, si sta provvedendo a lavori di restauro, innovazione tecnologica e al miglioramento di prestazioni energetiche del teatro.

Nel frattempo, per probabili infiltrazioni dal tetto, sono caduti pezzi di soffitto per cui, al di là dei lavori, si rende necessaria un'attenta verifica dello stato di salute del Teatro, ancora senza riscaldamenti, ma per questo ci vorrebbero altri finanziamenti specifici.

Lo scorso 29 aprile, parti del cornicione sono stati rimosse in più punti, visto che c’era stato il distacco di alcuni pezzi.

Gli operai, con apposito cestello, hanno rimosso le parti più ammalorate, a causa della presenza di ferri, che furono collocati come para fulmini.

"Adesso, per ripristinare il tutto - dice il sindaco Enzo Alfano - "dobbiamo aspettare le direttive della Soprintendenza e fare un apposito bando con le maestranze specializzate nel restauro."

Un teatro che, da qualche anno, vive delle vicissitudini particolari, che hanno portato anche al sequestro del palco il 17 aprile del 2019, per il cedimento di una trave metallica che sosteneva otto fari (l'americana), causata, pare, da una manovra sbagliata di alcuni studenti delle superiori, che si preparavano per la rivista.

Poi, il dissequestro del palco, avvenuto l'8 giugno, un anno dopo, su disposizione della Procura di Marsala, dopo che furono eseguiti i lavori chiesti anche dall’Asp. A seguire, la stagione teatrale.

Adesso solo un'apertura parziale per visite, mentre continueranno i lavori interni.