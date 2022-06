A rischio la campagna irrigua 2022 nel trapanese. Chiesto incontro in prefettura

di: Comunicato Stampa - del 2022-06-10

(ph. selinunte.com)

Cgil, Cisl, Uil, Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil Trapani, insieme a Cia Occidentale e Confagricoltura Trapani, chiedono un incontro urgente al prefetto di Trapani, per trovare insieme soluzioni contro l’emergenza irrigua nelle campagne trapanesi.

“Si tratta - si legge nella lettera inviata in prefettura a firma dai segretari generali Cgil, Cisl, Uil, Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil Trapani, rispettivamente Liria Canzoneri, Leonardo La Piana e Tommaso Macaddino, Giovanni Di Dia, Franco Nuccio e Roberto Giacalone e dai rappresentanti di Cia Occidentale Camillo Pugliesi e Confagricoltura Trapani Francesca Simonte - di una questione di vitale importanza per la tenuta economica e sociale del tessuto agricolo trapanese e, in particolare, degli operatori presenti nelle aree irrigate dalla diga “Trinità”, nel castelvetranese, oggi a serio rischio desertificazione”.

Nella nota alla prefettura si segnala, poi, come “a soli pochi giorni dall’apertura della campagna irrigua, l’invaso Trinità è già stato svuotato di oltre due terzi della sua capienza, con il conseguente evidente rischio di insufficiente irrigazione per migliaia di ettari di vigneti e altre colture dell’agro mazarese, campobellese e castelvetranese”.

E aggiungono infine: “Oggi, come ogni anno, assistiamo al ripetersi dell’emergenza idrica, con crescenti danni economici per il territorio e quindi, purtroppo, siamo costretti a evidenziare le gravi inadempienze da parte degli enti preposti, come l’Assessorato dell’Energia della Regione Sicilia e il Dipartimento acque e rifiuti, che non attivano per tempo azioni o misure correttive per scongiurare la crisi idrica. Ci auguriamo – concludono – che la prefettura di Trapani possa promuovere un incontro con i soggetti istituzionali coinvolti per scongiurare l’emergenza”.