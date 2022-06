Aumento TARI a Campobello, intervista ai Consiglieri di opposizione

del 2022-06-10

Abbiamo incontrato i Consiglieri di opposizione del Comune di Campobello di Mazara Carla Prinzivalli, Tommaso Di Maria, Liliana Catanzaro, Giuseppe Fazzuni, Isabel Montalbano che ci hanno rilasciato una breve intervista in merito all'ultimo Consiglio Comunale tenutosi lo scorso 30 maggio nel corso del quale è stato deliberato l’aumento della TARI.

Buonasera Consiglieri, abbiamo di recente ascoltato un'intervista rilasciata dall’ex Sindaco di Campobello Daniele Magiaracina in cui venivano mosse delle critiche alla vostra scelta di non essere presenti all'ultimo Consiglio Comunale tenutosi in data 30/05, posso chiedervi come mai questa scelta?

Buonasera, innanzitutto Vi ringraziamo per lo spazio concessoci. Daniele Mangiaracina è stato abbastanza impreciso nel suo commento, in quanto ha parlato di astensione dell'opposizione, ma le cose non sono andate in questo modo. Noi, Consiglieri di opposizione del Comune di Campobello di Mazara non ci siamo presentati in Consiglio Comunale in data 30/05.

La Vostra scelta potrebbe sembrare dall'esterno in un certo senso una mancanza d'interesse per l'argomento trattato che oltretutto è molto importante, si parla di un aumento della TARI del 10% per i cittadini campobellesi.

Se ci si sofferma a guardare in superficie la questione potrebbe sembrarlo, ma di fatto non è così, la nostra è stata una scelta e una strategia politica mirata, non eravamo e non siamo assolutamente d'accordo con l'aumento della TARI del 10%, ma dobbiamo lottare con i mezzi che abbiamo a disposizione, siamo un'opposizione formata da soli cinque componenti e questa minoranza non gioca a nostro favore.

Spiegateci meglio la Vostra scelta

Per essere precisi, noi abbiamo ricevuto le deliberazioni necessarie per il Consiglio del 30/05 in un intervallo di tempo veramente esiguo (alcune sono arrivate in data 29/05 nel tardo pomeriggio). Si tratta di documenti abbastanza lunghi e complessi che necessitano un'analisi approfondita. E' necessario leggere bene questi documenti quando viene richiesto un aumento di questo genere, dopotutto si tratta del destino nostro e dei nostri concittadini...

Ci sembra di capire che non è stata solo la mancanza di tempo per analizzare i documenti a farvi scegliere di non essere presenti in Consiglio.

No, assolutamente! Tornando alla questione prima intrapresa, come dicevamo, siamo soltanto in cinque come opposizione, pertanto il nostro NO in Consiglio sarebbe stato comunque una minoranza. Tuttavia abbiamo avuto modo di confrontarci in Commissione con dei colleghi di maggioranza i quali hanno manifestato anche loro una disapprovazione sia per il modus operandi relativo all'invio delle deliberazioni da studiare, sia per questo aumento che, come noi, non vedevano ben motivato. Aumentare infatti la TARI secondo noi costituisce una punizione per quei cittadini onesti e corretti che si dedicano giornalmente alla differenziata -una prova ne sia l'aumento negli ultimi anni della percentuale di differenziata nel nostro comune- che hanno attenzioni per l'ambiente che ci circonda e che pagano -nonostante le cifre abbastanza elevate- regolamente i tributi.

Quindi, da ciò che state dicendo questo aumento non avrebbe avuto approvazione nemmeno da parte di alcuni dei vostri colleghi di maggioranza.

Sì, infatti in Commissione sembrava proprio così, in quell'occasione noi abbiamo votato in maniera contraria, mentre i colleghi di maggioranza si sono astenuti.

E poi cos'è successo?

Poi è successo che molto probabilmente alcuni dei nostri colleghi di maggioranza hanno cambiato idea e hanno deciso di presentarsi in Consiglio e di votare in maniera favorevole.

Ma se voi foste andati a votare in maniera contraria?

Se noi ci fossimo presentati in Consiglio e avessimo votato in maniera contraria, questo aumento purtroppo sarebbe passato in ogni caso in quanto la maggioranza è numericamente superiore a noi e coloro i quali avevano dei tentennamenti alla fine hanno deciso di propendere per il voto favorevole.

Volete aggiungere qualcosa sul commento rilasciato dal Daniele Mangiaracina?

A Daniele Mangiaracina vogliamo solo fare presente che è bene informarsi prima di rilasciare commenti inesatti, è un dovere per una persona che ha intenzione di candidarsi alle regionali, una dimostrazione di serietà e correttezza nei confronti dei potenziali elettori, una prassi che dovrebbe avere acquisito da anni visto e considerato che in passato è stato sindaco del Comune di Campobello. Gli atti sono tutti pubblici in nome della trasparenza, i Consigli comunali si possono ascoltare tramite il magnetofono o, ancora meglio, sono pubblici, vi si può andare ed assistere.

Noi nel 2020 abbiamo avuto il coraggio e la volontà di candidarci nonostante sapessimo che la strada che ci si presentava sarebbe stata molto tortuosa e ancora oggi siamo qui a fare opposizione con tutti i mezzi a disposizione, ci siamo messi in discussione e continuiamo a farlo ogni giorno, non restiamo ad osservare da lontano, ma partecipiamo attivamente.

Vi ringraziamo per la vostra disponibilità, c'è qualcos'altro che volete aggiungere?

Grazie a Voi! Noi invitiamo i cittadini a seguire i consigli che abbiamo appena dato anche a Daniele Mangiaracina e cioè quello di documentarsi e di informarsi prima di prendere posizione in merito ad alcune questioni, noi li terremo informati sulle date delle sedute consiliari tramite i nostri social personali. Aggiungiamo inoltre che siamo sempre disponibili per ogni suggerimento e per ogni opinione o critica purché sia costruttiva. Grazie ancora.