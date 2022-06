A Salsomaggiore osservatore speciale

di: Redazione - del 2022-06-09

La scorsa settimana Nino Ditta ha ricevuto dalla Con5 (Commissione Osservatori Nazionali di Calcio a 5) una designazione di prestigio; infatti lunedì 6 giugno è stato designato come Osservatore Arbitrale nella Finale di serie A2 Femminile di Calcio a 5, nella splendida struttura del palazzetto dello sport, a Salsomaggiore Terme, fra Woman Futsal Club e Progetto Futsal C5.

La gara è stata bella ed avvincente, terminando con la vittoria delle giocatrici romane Progetto Futsal C5 per 7 a 2, che sono state promosse nella Serie A1 Elite Femminile il prossimo anno.

Gli arbitri che Nino ha visionato sono stati Daniele Conti di Ancona, Stefano Pasquino di Nichelino ed il cronometrista Andrea Casadei di Cesena.

Una bella cornice di pubblico ha fatto da coreografia al match e, al triplice fischio dell'arbitro, hanno festeggiato insieme con le protagoniste.

Tantissimi complimenti a Nino per la prestigiosa designazione ed un grossissimo in bocca al lupo per il proseguo.