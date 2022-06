Automobilismo: ai nastri di partenza la 2^ Coppa Rotary

di: Comunicato Stampa - (fonte: Sebastian Feudale) - del 2022-06-09

Dopo il successo ottenuto nella scorsa edizione, ritorna con rinnovato entusiasmo la 2^ Coppa Rotary, evento radunistico con prove di regolarità classica, organizzato dal "Gruppo Amici Regolaristi Campobellesi", che stavolta si avvolgono della fattiva collaborazione del Rotary Club Castelvetrano.

Un evento nell'evento che vedrà abbinata anche la 5^ Prova del 9° Training Cup 2022.

I partecipanti si ritroveranno nelle prime ore del pomeriggio di sabato 11 Giugno, presso l'Agriturismo Dimina, dove dalle ore 15,00 alle 15,45, si effettueranno le procedure di iscrizione alla manifestazione, mentre, alle 15,50 interverrà il Presidente del Rotary Club Castelvetrano - Valle del Belìce", che darà il caro benvenuto a tutti gli equipaggi.

Il tricolore indicherà il via alla prima vettura quando le lancette dell'orologio segneranno le ore 16,01 in punto.

L'evento si svolgerà su due tappe, con un chilometraggio di percorrenza totale di circa 40 chilometri, intervallati da 5 Controlli Orario. La prima di queste (che sarà seguita da una pausa rinfresco - presso Agriturismo Dimina) si concluderà alle ore 17,30, mentre la 2^ ed ultima tappa prenderà il via alle 18,01, per concludersi nella stessa location di partenza alle 19,30 (circa).

L'arrivo dell'evento sarà seguito dalla cena conviviale prevista per le 20,30, presso lo stesso Agriturismo. La serata si concluderà con i saluti di commiato da parte degli organizzatori.

"Un lodevole apprezzamento va indirizzato anche alla bontà ed alla esperienza degli organizzatori, che hanno allestito ad hoc diversi settori che ospiteranno tante (spettacolari e nel contempo tecniche) prove cronometrate della regolarita classica."

Ben 96 + 4 i pressostati che verranno affrontati durante i 4 giri previsti che si svolgeranno tutti su strade private. La novità del format prove cronometrate, riguarda i pressostati identificati come 96+4 e consiste nel fatto che ogni partecipante avrà la possibilità di comunicare in busta chiusa alla partenza, 4 P.C. a piacere (che faranno doppio punteggio) per arrivare poi alle 100 P.C. complessive previste. Es: le prove saranno numerate da P.C. 1 a P.C.96, quindi il concorrente potrà scegliere a caso le 4 P.C. (P.C.20, 31,50,60) che verranno poi conteggiate in termini di penalità col doppio punteggio. Queste Verranno definite come P.C. 97,98,99,100.

Tanti gli specialisti del centesimo di secondo, che faranno del loro meglio in quella che si preannuncia essere una bella giornata di sole, amicizia e motori.

(Per ulteriori informazioni potete contattare il seguente recapito:

Organizzazione +39 389 551 8723)

Nella foto di Cacioppo Paolo, il Dott. Giacomo Buffa, al volante della sua Autobianchi A112