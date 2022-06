CVetrano, lamentela di Colaci: "Ma di quale “Albergo Diffuso” stiamo parlando?"

di: Redazione - del 2022-06-11

"Pochi giorni fa a Castelvetrano si è tenuto un convegno organizzato da Associazioni, Club Service e professionisti, con il patrocinio anche del Comune.

Il tema era “l’Albergo Diffuso”. Come in tanti altri borghi e cittadine italiane, l’Albergo Diffuso potrebbe essere uno strumento di recupero del Centro Storico, sia in termini economici che di vivibilità.

Per effetto delle norme, previste da una apposita legge regionale in Sicilia, un minimo di 7 strutture turistiche concordano di cooperare, di avere come reception una sede comune e di offrire servizi di qualità ad un turismo sicuramente interessato, oltre che alla vacanza, anche alla conoscenza di ciò che rappresenta la cultura, gli usi, le specialità gastronomiche e la storia del posto in cui si alloggia.

A Castelvetrano ci sono già delle strutture ricettive operanti in Centro Storico, ci sono imprenditori coraggiosi che hanno investito, ci sono lavoratori che hanno ricevuto per questo la possibilità di uno stipendio sicuro, ci sono turisti che alloggiano in piccoli alberghi e B&B molto ben curati ed efficienti.

Ma gli stessi turisti, se escono in strada, la sera si immergono nel buio pesto, che già da molti giorni avvolge alcune vie del Centro, come la Via Marconi e la Via D’Alessi.

Di giorno, invece, sono costretti a vedere lo spettacolo assolutamente indecoroso che offrono alcuni angoli della Città, che ormai fanno parte anche quelli della tradizione. Le foto che si vedono in questo articolo si riferiscono alla Via Marconi.

Quel “vuoto” è stato determinato dall’improvviso abbattimento di una casa antica, al posto della quale si è creato, da circa un decennio, un vero e proprio immondezzaio. La cosa che meraviglia è che, a quanto pare, molti in quella via conoscono il proprietario dell’immobile, ma anche gli autori di quello scempio, gli abbandonatori seriali di quei rifiuti.

L’Amministrazione Comunale di turno, capro espiatorio di ogni difetto atavico di una parte degli abitanti di Castelvetrano, pur avendone gli strumenti e, nonostante sia stata sollecitata più volte nel passato decennio, non ha provveduto ad eliminare il problema alla radice.

Certo, non si può rimettere in piedi la casa abbattuta (ma dov’era la tanto solerte Soprintendenza?), ma un muro che delimiti la proprietà ed elimini lo sterrato e le erbacce che attirano cani e rifiuti, al proprietario (che non ha avuto la sensibilità per farlo di sua spontanea volontà) il Comune potrebbe chiederlo.

Alcuni giorni fa, qualcuno ha attaccato alle lamiere dei cartelli, che evidenziano l’inciviltà di chi abbandona in maniera indecente da tanti anni la sua spazzatura. Ma nemmeno quello è servito ad arrestare il fenomeno.

Sarà mai così difficile identificare le famiglie che non espongono regolarmente i loro mastelli della differenziata per dedurre dove questi abitanti depositano i loro rifiuti? Sarebbe così complicato installare una telecamera che inquadri quella parte della strada, visto che il fenomeno si ripete da tanti anni? Di quale Albergo Diffuso si potrà mai continuare a parlare, se non si riesce a risolvere nemmeno un problema così banale?

In occasione del Convegno, il Sindaco ha assicurato il suo intervento: ne avrebbe parlato con i Vigili Urbani.

Ma per ciò che si evidenzia ancora oggi le cose sono due: o i Vigili non hanno ancora fatto niente (e quando mai?) o chi deposita i rifiuti ha tanta sfacciataggine da potersene impipare del Sindaco, dei Vigili e delle lamentele dei vicini.

Che qualcuno risponda per favore."

Antonio Colaci

Giunge in Redazione la precisazione che da parte della polizia municipale sono stati risolti 160 casi di abbancamento.