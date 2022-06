“Restituisco parte del compenso da Assessore. Mantengo la promessa”. D’Agostino scrive alla cittadinanza

di: Redazione - del 2022-06-13

Lo scorso 8 aprile 2022 è stato nominato Assessore a Castelvetrano Luca D’Agostino, con delega al "Verde pubblico e Arredo urbano, alle Borgate marinare e ai quartieri, per le Relazioni con il consiglio comunale e all’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp)".

Lo stesso, ha voluto fare una comunicazione alla cittadinanza tramite i suoi canali:

“Da poco più di 2 mesi, svolgo questo ruolo con impegno e passione. Restituire oggigiorno parte dello stipendio è un dovere. Sono stato nominato assessore il giorno 8 aprile ed è dunque ormai da poco più di 2 mesi che svolgo questo ruolo con impegno e passione.

Come detto in campagna elettorale, la giunta si sarebbe decurtata una parte dell’indennità di funzione ed è per questo che nei primi 2 mesi ho lasciato nelle casse del Comune 560€. Soldi restituiti ai cittadini.

E sarà così ancora fin quando ricoprirò questo incarico.

Alcuni diranno che è populismo. Io dico che con questi soldi avrei potuto comprare tante cose e, invece, preferisco fare un sacrificio in favore della comunità, insieme a tutti i miei colleghi di giunta”.