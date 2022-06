Tre Fontane: posticipata al 1° luglio l’entrata in vigore di ZTL e strisce blu

del 2022-06-13

Posticipata al primo luglio l’entrata in vigore della ZTL (Zona a Traffico Limitato) e del servizio di sosta a pagamento con strisce blu nella frazione di Tre Fontane. Lo rende noto il sindaco Giuseppe Castiglione, che ha impartito una direttiva al Comandante della Polizia municipale al fine di modificare la data di attivazione dei due servizi, che in base al “Regolamento comunale della circolazione veicolare nelle ZTL della frazione di Tre Fontane” sarebbero dovuti entrare in vigore rispettivamente il 15 e il 21 giugno.

«Ho ritenuto opportuno – spiega il sindaco Castiglione – rinviare l’entrata in vigore sia della Ztl sia della sosta a pagamento, in considerazione del fatto che il servizio per la gestione delle strisce blu sarà appalto nei prossimi giorni e che alcuni servizi fondamentali per il decoro e per la vivibilità nella frazione sono ancora in corso di esecuzione. L’Amministrazione comunale, infatti, è sempre vicina alle esigenze dei cittadini e cerca sempre di tutelare l’interesse della collettività, nonostante spesso l’erogazione tempestiva sia ostacolata da problematiche tecniche, formali e finanziarie che stanno dietro il funzionamento della macchina amminis