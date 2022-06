Covid 19, ecco la situazione aggiornata in Provincia. A Castelvetrano i positivi sono 139

del 2022-06-13

Covid 19, ecco la situazione a Trapani e provincia. Aggiornamento del 13 giugno 2022.‍‌

Totale attuali positivi 2137 così distribuiti:

Alcamo 303; Buseto Palizzolo 18; Calatafimi-Segesta 60; Campobello di Mazara 62; Castellammare del Golfo 107; Castelvetrano 139; Custonaci 26; Erice 131; Favignana 6; Gibellina 8; Marsala 386; Mazara del Vallo 167; Misiliscemi: 22; Paceco 65; Pantelleria 24; Partanna 30; Petrosino 27; Poggioreale 11; Salaparuta 1; Salemi 37; San Vito Lo Capo 17; Santa Ninfa 8; Trapani 415; Valderice 64; Vita 3.

Totale deceduti 676. Totale guariti 106177.

Ricoverati in Terapia Intensiva: 0. Ricoverati in Terapia semi-intensiva: 6. Ricoverati in degenza ordinaria: 29. Ricoverati in Rsa e Covid hotel: 5.