Castelvetrano, dopo 4 giorni con il fiato sospeso oggi il lieto fine per un gattino bloccato a 9 metri su un albero

del 2022-06-13

Oggi a Castelvetrano il lieto fine di una bella storia di altruismo ed amore verso gli animali a dimostrazione della sensibilità dei nostri giovani. Da ben quattro interi giorni, un piccolo gattino ha tenuto in apprensione diverse famiglie residenti vicino la via Manzoni.

Il gattino salito in cima ad un albero di circa 9mt non era più in grado di scendere e poggiato sulle estreme punte dei rami di un imponente abete, oscillava per il vento, aggrappandosi con difficoltà per non cadere oramai stremato dal digiuno e dall caldo di questi giorni. Nessuno è rimasto indifferente nel frattempo a ciò, e tempestivamente sono sono stati allertati i vigili del fuoco di Castelvetrano, ma invano.

Serena e Stefania, due sorelle che abitano nel palazzo accanto all' altissimo abete le pensate e tentate tutte per salvarlo, ma ogni idea era pericolosa per sé e per il gatto. Il gatto si trovava all'altezza del loro terrazzo, al terzo piano. Oggi, molto preoccupate che il gatto potesse cadere per sfinimento, hanno pubblicato il video per chiedere aiuto. Video divenuto virale, ha informato l' intera cittadinanza dell' accaduto. Numerose quindi le chiamate ai vigili del fuoco, mandata una squadra a vedere la situazione, comunicano ai residenti l' impossibilità di salvare il gattino, lasciando tutti nello sconforto a viso in su, a guardare quel gattino che continuava a piangere a 9mt di altezza.

Disperati oramai è ben consapevoli del pericolo di caduta, Lillo Scira ha ben pensato di farsi prestare da un cantiere lì vicino, un' asse lunga di legno e collocata dal terrazzo all' albero, circa 3mt di distanza, si è visto venire incontro l' impaurito gattino, accolto fra le braccia dei ragazzi che osservavano dal terrazzo. Una volta salvato, al gattino è stato offerto cibo ed acqua ed affidato all' associazione Oipa per una adozione del cuore.