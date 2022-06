Plastic Free a Castelvetrano. Volontari tornano in campo. Ecco la data dell'evento

di: Comunicato Stampa - del 2022-06-15

Che fai? Vieni anche tu?

L'unione è la nostra forza!!!

Plastic Free Castelvetrano-Sicilia, in collaborazione con Progetto Musica e legalità, Croce Rossa, Rangers d'Italia, Oikos, Associazione Albergatori Selinunte e CGIL -Fisac Sicilia, ha organizzato un nuovo appuntamento, per pulire la spiaggia sotto l'Acropoli di Selinunte, in data domenica 26 giugno.

Invitiamo tutti i cittadini, l'Amministrazione e l'intero Consiglio Comunale a partecipare, per pulire uno dei tratti di spiaggia tra i più affascinanti della Sicilia. Vi aspettiamo in tanti!

Ps. Non dimenticate di cliccare nel link qui di seguito per registrarvi:

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/1924/26-giu-castelvetrano

Rendiamo più pulito il nostro meraviglioso pianeta!

Non inquinate la vostra casa!!