Tolti i rifiuti dalla via Marconi. Colaci: "Grazie al Comune ed alla Sager, speriamo di vincere anche la guerra contro gli incivili"

del 2022-06-15

Dopo qualche giorno dalla denuncia del nostro lettore Antonio Colaci sono stati rimossi i rifiuti che erano stati abbandonati in via Marconi. Lo stesso Colaci ci ha inviato una lettera aperta di ringraziamento: “Da lunedì, dopo tanto tempo, non c’è più immondizia. Grazie al Comune ed alla Sager. Una prima battaglia è vinta grazie anche al blog che ha pubblicato la nostra protesta: grazie a Castelvetranonews sempre attenta ai fenomeni sociali della nostra città; speriamo di vincere anche la guerra contro le truppe degli incivili".