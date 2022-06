CVetrano, l'appello del Sindaco Alfano ai cittadini per l'estate: "Ognuno faccia il proprio dovere, rendiamo la città più decorosa"

di: Redazione - del 2022-06-14

La Redazione ha avuto il piacere di intervistare il nostro primo cittadino di Castelvetrano Vincenzo Alfano.

Tra i tanti argomenti, si è parlato anche del depuratore e della piazzetta di legno di Marinella di Selinunte.

Sul preoccupante tema del Depuratore di Marinella di Selinunte, che rischia di cadere in mare, lo stesso primo cittadino:

"Anche io sono preoccupato, non vi nascondo che questo pensiero non mi fa dormire la notte. E' un fatto molto grave, su cui abbiamo messo in moto anche la reputazione regionale. Le notizie ci dicono che dal 14 giugno l'Assessore Baglieri farà una riunione per parlare del depuratore di Selinunte.

Spero ci coinvolga per far sapere le pianificazioni che sono state attuate e gli interventi che sono stati pianificati."

Sulla questione della piazza in legno di Marinella di Selinunte, il Sindaco Alfano ha dichiarato che: "è stata appaltata da due imprenditori diversi. Si dice che una parte è quasi finita ed è stata fatta in piena regolarità; per quanto riguarda l'altra, se ne parlerà nell'incontro del 14 giugno con il direttore dei lavori, il quale, poi, riferirà al Sindaco stesso lo stato dell'arte, cioè se sarà in prossimità di consegna anche di quell'altra parte oppure no".

Di seguito il suo appello per l'estate:

"Dobbiamo cominciare a pensare a quello che noi possiamo fare come cittadini per Castelvetrano. Non è più possibile vedere i cortili con erbe infestanti. Toglietele quelle erbe, cominciamo a toglierle davanti la nostra casa: se tutti noi lo facciamo, sicuramente la città sarà più decorosa. Non aspettiamo l'intervento del Comune, è il momento di darci da fare, anche con il cimitero, iniziando a pulire il nostro piccolo spazio."

Per approfondire, guarda il video.