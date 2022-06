Campobello, incivili gettano rifiuti per strada. Lo sfogo del Sindaco Castiglione

di: Redazione - del 2022-06-15

“Ecco alcuni degli incivili che continuano a sporcare Campobello, determinando anche un inevitabile aumento della tariffa sui rifiuti.”

Inizia così lo sfogo del Sindaco Castiglione, che ha pubblicato le immagini degli incivili che continuano a non rispettare le regole di una corretta raccolta differenziata.

“Li abbiamo immortalati e multati, con sanzioni da 300 a 600 euro, grazie alle telecamere di videosorveglianza, dislocate in varie zone "sensibili" del nostro territorio comunale.

Ma, anche se si tratta solo di una minoranza di campobellesi incivili, sono continui e inquantificabili i danni provocati a carico dell'ambiente e dell'immagine del nostro territorio.

Ieri mattina, io stesso ho beccato un "criminale" in flagranza, mentre si accingeva a lanciare un sacchetto sulla provinciale che collega Campobello con le frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola.

Si trattava di una persona che è stata prontamente multata dai nostri vigili urbani, che solo in questi ultimi giorni hanno elevato 11 verbali per abbandono selvaggio dei rifiuti.

Considerato, tra l'altro, che con l'inizio della stagione estiva, nonostante il servizio sia garantito tramite prenotazione con Numero Verde, tante persone preferiscono abbandonare per strada anche i rifiuti ingombranti, intensificheremo ulteriormente i controlli, perché non possiamo più avere tolleranza alcuna per chi ha scelto di stare dalla parte dell'inciviltà.”