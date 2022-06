Castelvetrano, il Comune prova ad affidare in gestione il “Paolo Marino”. Ecco le condizioni

di: Redazione - del 2022-06-24

L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano ha avviato la procedura di assegnazione in locazione dello Stadio Comunale “Paolo Marino” sito a Castelvetrano nella Via Marsala, angolo Via Gaetano Scirea.

L’immobile sarà concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo, con i relativi pesi ed oneri, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive, anche se non dichiarate tanto apparenti che non apparenti.

Tutte le spese relative e conseguenti al contratto saranno a carico del concessionario unitamente a tutte le opere necessarie ad adibirlo all’attività da esercitare nello stesso (compresi tutti i necessari interventi sull’immobile o su parti di esso e pertinenze mirati all’ottenimento di licenze, permessi, autorizzazioni, pareri, etc.).

Il concessionario sosterrà le spese relative a garantire la custodia dell’impianto e tutti gli interventi di manutenzione ordinaria che saranno necessari durante l’utilizzo dell’immobile e dovrà parimenti farsi carico degli oneri per gli allacci ai servizi a rete (energia elettrica, telefono, acqua, gas, etc..).

Durante il periodo di concessione, l’immobile e le relative pertinenze devono sempre essere mantenute in condizioni di piena efficienza e decoro.

Il canone annuo per la locazione dell'impianto sportivo e degli immobili di pertinenza in oggetto posto a base d'asta, è stato quantificato in 28.400,00 euro annui.