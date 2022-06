Castelvetrano, 19enne trovato in possesso di droga e armi bianche. Denunciato dai Carabinieri

di: Comando Provinciale Carabinieri di Trapani - del 2022-06-17

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano hanno deferito in stato di libertà un 19enne originario di Palermo ma domiciliato in Castelvetrano, già gravato da precedenti di polizia.

In particolare, i Carabinieri hanno fermato il giovane per un controllo su strada mentre lo stesso si trovava alla guida del proprio ciclomotore.

I militari operanti, in considerazione dei precedenti in materia di sostanze stupefacenti e dell’atteggiamento poco collaborativo ed insofferente al controllo del 19enne, hanno ritenuto opportuno svolgere una perquisizione veicolare e personale a suo carico.

In questo contesto, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 20 gr di sostanza stupefacente del tipo marijuana, di cui parte già suddivisi in involucri in cellophane termosaldati, 28 gr di hashish, materiale vario per il confezionamento delle dosi occultato nel vano porta oggetti del veicolo, nonché due coltelli della lunghezza di 20 e 24 cm.

Nel prosieguo dell’attività è stata svolta una perquisizione anche presso il domicilio del giovane in cui sono stati trovati ulteriori gr 4 di hashish e 2 di marijuana.

Inoltre, secondo quanto emerso dagli accertamenti in materia di Codice della Strada, il giovane sarebbe stato sprovvisto della patente di guida e non sarebbe stato in regola con la copertura assicurativa e la revisione periodica del ciclomotore che, pertanto, è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.