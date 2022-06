CVetrano: guasto ad un pozzo, problemi di erogazione idrica nel lato Nord della città

del 2022-06-16

A causa del fermo di un pozzo e la conseguente diminuzione di mandata nella condotta comunale di distribuzione idrica, non può essere garantita la corretta erogazione nelle zone periferiche lato Nord della Città (Collinetta, Via Giovanni Paolo II, Via Quartararo e zone limitrofe).

La ditta appaltatrice dei lavori si è già attivata per il ripristino del pozzo in questione. La corretta erogazione idrica è prevista entro e non oltre la fine della prossima settimana. Si comunica inoltre che è attivo il servizio di autobotte comunale - tel. 0924-909332.