Ospedale Castelvetrano, al Reparto di Radiologia installato un mammografo di ultima generazione

di: Elio Indelicato - del 2022-06-20

Il Reparto di Radiologia dell’Ospedale Vittorio Emanuele si arricchisce di un mammografo di ultima generazione (si chiama Giotto), grazie ai vertici dell’Asp di Trapani. Uno strumento importantissimo per la prevenzione e del diagnosi del tumore alla mammella, per le donne ma anche per gli uomini.

"Consente di effettuare la “tomosintesi”, la tecnica mammografica," - spiega la neo responsabile dell’ U.O.S Giuseppina Cavarretta, " che permette di acquisire immagini a tre dimensioni e la stereotassi, la quale consente, contestualmente alla ricerca di eventuali carcinomi, l’esame bioptico della mammella."

"Quest'apparecchiatura di ultimissima generazione,- aggiunge la coordinatrice dei tecnici di Radiologia Agata Calandro, - rientra nel progetto screening dell’Azienda ospedaliera di Trapani, che permette alle donne della fascia 50-69 anni di potere effettuare gratuitamente i test mammografici su invito dell’Azienda."

La speranza nell’ottica del potenziamento dello stesso ospedale sarebbe anche quello di potere aprire, nello stesso Reparto, un ambulatorio di senologia aperto a tutte le donne, vista anche la specializzazione della stessa neo responsabile del Reparto Giuseppina Cavarretta.