Salemi, studenti al Web Marketing festival di Rimini

di: Comunicato Stampa - del 2022-06-20

Studenti del liceo Classico e dell'istituto Tecnico di Salemi protagonisti al Web marketing festival 2022 di Rimini. Una delegazione dei ragazzi del terzo anno dei due istituti è volata nella cittadina romagnola insieme con il sindaco, Domenico Venuti, e alcuni docenti per partecipare all'evento incentrato sull'innovazione digitale. La trasferta a Rimini segue l'iniziativa organizzata il 18 marzo a Salemi, città che per prima in Sicilia ha aderito al progetto nazionale 'Hubitat' ideato dal Web marketing festival e da Search On Media Group con l'intento di rendere l'Italia un acceleratore di innovazione per i singoli territori.

La rete di Hub sull'innovazione sostenibile guarda al futuro attraverso il dialogo intergenerazionale e la valorizzazione delle tradizioni locali. L'Hub Innovazione di Salemi inaugurato a marzo prenderà vita da settembre con percorsi di formazione per tutti coloro che vorranno partecipare. A Rimini è intervenuto anche Venuti, che ha spiegato le motivazioni che hanno spinto il Comune di Salemi ad aderire all'iniziativa, parlando anche di valorizzazione innovativa di borghi e piccoli centri urbani.

"Non basta la riqualificazione materiale dei luoghi - ha affermato il Sindaco di Salemi -. È necessario tracciare anche una prospettiva di vita per i centri storici del nostro territorio creando meccanismi che siano in grado di sfruttare in pieno la rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo. In quest'ottica - ha concluso Venuti - abbiamo voluto coinvolgere il mondo della scuola. Sono i ragazzi i protagonisti dei nostri giorni: tocca a loro investire nel presente e costruire con il nostro aiuto un futuro qui. Una generazione che grazie all'innovazione e al digitale può trovare la strada per una autentica valorizzazione della propria realtà, cancellando così definitivamente l'idea che per avere successo si debba necessariamente andare lontano".