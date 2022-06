Accordo tra Comuni per il personale per l'attuazione dei progetti Pnrr. Partanna capofila, con Gibellina e Santa Ninfa

di: Comunicato Stampa - del 2022-06-20

Con delibera n. 107 dell’8 giugno 2022, la Giunta municipale di Partanna ha dato vita ad un accordo con i Comuni di Santa Ninfa e Gibellina per la presentazione, in forma associata, dell’istanza per accedere all'assegnazione di unità di personale da utilizzare per l'attuazione dei progetti Pnrr.

In base al decreto legge n. 152/2021, convertito in legge n. 233/20211 art. 31 bis, i Comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai suddetti progetti, possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del Pnrr e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

Il personale in questione va destinato a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro.

Lo schema di convenzione tra i Comuni di Partanna, Santa Ninfa e Gibellina dà, dunque, l'avvio alla procedura finalizzata alla presentazione, in forma associata, dell’istanza per accedere all’assegnazione di 200 giornate/persona di unità di personale da utilizzare per l’attuazione dei progetti Pnrr; il Comune di Partanna è stato individuato quale Comune capofila.