(VIDEO) “Progetti estivi, collegamento con Selinunte, Triscina e non solo”. Il Direttore del Parco Crescente ospite a #FaceToFace

di: Redazione - del 2022-06-20

Sabato pomeriggio, Alessandro Indelicato ha condotto il consueto appuntamento della rubrica di Castelvetranonews #FaceToFace, con il tanto atteso ospite Dott. Felice Crescente, nuovo Direttore del Parco Archeologico di Selinunte, che ci ha parlato delle sue intenzioni e dei suoi progetti.

Progetti estivi, collegamento con la borgata di Selinunte e Triscina, ricordi d'infanzia e la consapevolezza della presa in carico del prestigioso compito a lui assegnato.

Alessandro Indelicato ha ricordato che, tempo fa, l’ex Assessore contessa Chiara Donà delle Rose, quando è stata nominata, era riuscita a far creare lo spazio visivo dei templi vicino il vecchio passaggio a livello.

Sembrava una cartolina, poi ci fu l’evento Google e la decisione della piantumazione di una siepe da parte dell’ex direttore, che ai tempi è stata una bella iniziativa.

Per quanto riguarda il ritorno di una migliore vista del nostro Parco, Crescente ha così commentato:

"Il professore Tusa voleva creare delle dune per isolare il parco dall'esterno. Il problema è che, venendo dalla stradale (è una cosa che dovrò fare perche me ne sono accorto ora), non c'è una grande segnaletica. I turisti, pertanto, si trovano un pò disorientati per raggiungere il Parco, perché non lo vedono.

Dobbiamo permettere al visitatore di contemplare la bellezza di questo meraviglioso posto, cercando di lavorarci prima possibile.

Crescere con l'immagine di questo territorio è sicuramente una cosa bella. Quello che vorrò fare, in primis per i nostri concittadini, è quello di utilizzare l'idea di Selinunte come quella che è la sua natura (ricordiamoci che nasce dal mare e per il mare e, pensiamo, soprattutto la sera, che bellezza offre quando il tempio è illuminato).

Tenteremo di mettere su un progetto per la fruizione del Parco anche attraverso il mare, attraverso il visitatore che viene nel nostro territorio proprio attraverso il mare."

Per approfondire ulteriormente, guarda il video.