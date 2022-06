Torretta, scontro tra due auto. Sul posto il 118

del 2022-06-19

Scontro tra due auto lungo la strada che da Campobello porta a Torretta granitola (due km dopo lo svincolo da Campobello per Kartibubbo). Secondo le prime ricostruzioni una Fiat Punto, con a bordo tre giovani, stava svoltando a sinistra per entrare in una strada, è stata urtata posteriormente da parte di una Fiesta con a bordo una famiglia con figli. Sul posto immediatamente gli operatori del 118 di Campobello di Mazara. Nessuno ha riportato gravi ferite ma solo un grande spavento.