In mostra al Parco Archeologico le riproduzioni dei macchinari utilizzati per la costruzione dei Templi dai selinuntini

di: Redazione - del 2022-06-19

In mostra all’interno del Parco Archeologico di Selinunte le riproduzioni delle macchine utilizzate in antichità per costruire edifici di grandi dimensioni. Si tratta di un tour di macchinari arrivati da Agrigento e rimontati a Selinunte per fini didattici-conoscitivi con l'obettivo di far comprendere ai turisti le tecniche di sollevamento dei blocchi utilizzati da parte delle maestranze selinuntine per la costruzione dei templi.

Le macchine riproducono fedelmente quelle usati anticamente dai selinuntini, sono perfettamente funzionanti ed in grado di sollevare pesi considerevoli ad oltre dieci metri di altezza sfruttando una serie di carrrucole e leve.