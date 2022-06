Campobello, avviso reclutamento rilevatori censimento 2022. Istanze entro il 29 giugno

di: Comunicato Stampa - del 2022-06-21

Il Sindaco Giuseppe Castiglione rende noto che, sul sito istituzionale del Comune (al seguente link: http://hosting.soluzionipa.it/campobello ), sono stati pubblicati l’avviso e il modello di domanda per il reclutamento dei rilevatori del Censimento Permanente della Popolazione 2022.

Le persone interessate a svolgere tale incarico, possono presentare istanza per partecipare alla procedura di selezione entro il prossimo 29 giugno.

Tra i requisiti richiesti dal bando, c’è quello di aver maturato esperienza in materia di rilevazioni statistiche e, in particolare, nella somministrazione di interviste.

È necessario, inoltre, possedere il diploma di scuola media superiore e adeguate competenze informatiche e linguistiche.

Sulla base dei titoli presentati, saranno attribuiti i punteggi secondo la tabella pubblicata nell’avviso e sarà formulata la graduatoria.

Le domande dovranno essere compilate secondo l’apposito modello e consegnate mediante una delle seguenti modalità:

- a mano presso l’ufficio di Protocollo del Comune di Campobello di Mazara, sito in via Mare n.2,

- a mezzo posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno con la precisazione che deve pervenire entro il termine previsto dal bando;

- Tramite Pec al seguente indirizzo di posta certificata: [email protected] .