Trapani, giovane causa incidente stradale. Positivo ai test

di: Comando Provinciale Carabinieri di Trapani - del 2022-06-22

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno denunciato un giovane classe '96, in quanto, a seguito di incidente stradale con feriti, è risultato positivo ai test di alcol e droga e con i documenti di guida non in regola.

L’incidente, avvenuto in Lungomare Dante Alighieri lo scorso mese di maggio, ha visto coinvolti 2 veicoli e persone, che sono dovute ricorrere alle cure mediche per le ferite riportate.

Nella circostanza, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Trapani sono intervenuti per rilevare l’incidente, accertando da subito l’irregolarità dei documenti di guida del 26enne, in quanto sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita, con il mezzo sprovvisto di copertura assicurativa e di revisione periodica.

All’esito degli esami tossicologici, cui sono stati sottoposti i due conducenti, il 26enne è risultato positivo al test dei “cannabinoidi”, nonchè in stato di alterazione psicofisica, dovuta all’ingestione di bevande alcoliche.

Al ragazzo sono state contestate, inoltre, le sanzioni per velocità non adeguata nel centro abitato e passeggeri in sovrannumero.