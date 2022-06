Pnrr, oltre 2 milioni per anziani, disabili e nuclei disagiati. Ok a richieste Distretto CVetrano e Mazara

di: Comunicato Stampa - del 2022-06-21

Gli uffici dei Servizi Sociali di Mazara del Vallo e Castelvetrano, quali enti capofila dei due distretti, hanno predisposto le proposte di intervento. La presentazione della richiesta di finanziamento con partecipazione all'Avviso n. 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stata delegata al Comune di Mazara del Vallo in rappresentanza dei due Distretti.

Le azioni presentate ed ammesse al finanziamento per oltre 2 milioni di euro prevedono "il rafforzamento dei servizi a supporto delle famiglie in difficoltà, soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative rivolte alle persone anziane per garantire loro una vita autonoma e indipendente. Previsti inoltre servizi socio-assistenziali domiciliari".

Tre in particolare le proposte progettuali presentate in convenzione dai Distretti socio sanitari n. 53 e 54:

-il servizio di educativa domiciliare per un investimento di 211mila 500 euro;

- gruppi appartamento per un investimento di 1 milione 532mila 800 euro;

- il servizio di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti per 330mila euro.

Ulteriori particolari sui, la cui attivazione avverrà a seguito della sottoscrizione della convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, verranno resi noti nelle prossime settimane.