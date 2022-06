Amianto in un cantiere a Santa Ninfa. Tre persone denunciate

del 2022-06-21

I Carabinieri della Stazione di Santa Ninfa, con il supporto dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani, hanno condotto una serie di ispezioni presso cantieri edili presenti nella zona, al fine di verificare il rispetto delle normative di settore con particolare attenzione alla tutela ed alla sicurezza dei lavoratori.

In tale contesto, a conclusione di un’ispezione presso un cantiere edile privato, i Carabinieri hanno deferito all’Autorità Giudiziaria 3 persone: una pensionata del posto in qualità di committente dei lavori, il titolare dell’impresa edile, nonché il preposto per la sicurezza del cantiere. In particolare, nel corso dell’attività, sono emerse presunte gravi violazioni che i tre denunciati avrebbero commesso, a vario titolo, in relazione alla presenza sul sito di spezzoni e frammenti di amianto.

Secondo quanto ipotizzato dai Carabinieri, infatti, gli interessati avrebbero omesso di comunicare la presenza della sostanza pericolosa all’A.S.P. di competenza, non avrebbero disposto adeguate misure per lo smaltimento della stessa, avrebbero omesso di applicare le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno non fornendo idonei dispositivi di protezione individuale e non predisponendo aree e misure di decontaminazione.

Tutta l’area è stata sottoposta a sequestro penale. Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.