Situazione depuratore, le dichiarazioni del Sindaco Enzo Alfano

Nelle scorse settimane dalla Regione è arrivata la conferma del finanziamento di 1,3 Milioni di Euro ( clicca qui per saperne di più ), che consentirà di mettere in sicurezza l’impianto a rischio caduta in mare, con conseguenze disastrose per l’intera borgata.

Il Sindaco Alfano giornalmente si reca a Palermo, introducendoci le ultime novità sulla questione del depuratore e sulla frana attiva al depuratore stesso:

"Mercoledì sono stato a Palermo, ancora una volta, con i tecnici comunali. Abbiamo incontrato i Dirigenti del Dipartimento acqua e rifiuti e l'Assessore Baglieri, condividendo quel finanziamento che è stato deliberato dalla Giunta Regionale, il quale divide due obiettivi.

Il primo, intorno a 600 mila euro, per quanto concerne le attività logistiche, che dovranno essere effettuate in strada, consentendo al depuratore di continuare a fare il suo lavoro in sicurezza per gli operatori che dovranno riattivarsi.

L'altro importo, invece, servirà per la strada che, come ben sapete, dopo i nubifragi del 10 e 11 Novembre, non esiste più, almeno per metà. Quest'ultima, dunque, dovrà essere ripristinata interamente".

