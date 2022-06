“Serve il collaudo prima di calpestare piazza in legno a Selinunte”. Alfano interviene dopo le polemiche

del 2022-06-23

Riguardo i lavori di riqualificazione della piazzetta lignea di Selinunte, l'Amministrazione Comunale di Castelvetrano ritiene doveroso precisare che ad oggi non c'è stato alcun collaudo.

Nei giorni scorsi, visto che buona parte dei lavori erano stati ultimati, la ditta appaltante ha aperto alcuni spazi della Piazzetta al pubblico, pur trovandosi in assenza del necessario collaudo.

Questa mattina, constatata la presenza di difformità rispetto a un lavoro realizzato a regola d'arte, il direttore dei lavori non ha potuto asseverarne il collaudo.

Pertanto, verranno ripresi i lavori immediatamente, per una definitiva sistemazione.

Si precisa infine che allo stato attuale, non risultano evase dagli uffici richieste da parte delle attività commerciali, per occupare il suolo pubblico della piazzetta in oggetto.

"Mi dispiace per il disagio per gli avventori della Borgata, ma i contratti e le opere pubbliche devono seguire le regole e la normativa che le disciplinano. - commenta il sindaco Enzo Alfano - Gli uffici si stanno impegnando per restituire alla città la Piazzetta in tempi celeri, e a regola d'arte."