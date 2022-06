Aumento tariffe irrigazione, la Consulta agricola: “significherebbe il definitivo affossamento del comparto agricolo”

del 2022-06-23

Il Commissario straordinario del Consorzio di bonifica «Agrigento 3» Antonio Garofalo ha deliberato le nuove tariffe e ora la Consulta agricola, che raduna quasi 100 aziende agricole del Trapanese e dell’Agrigentino, denuncia il momento difficile che stanno vivendo le imprese e protesta.

“Apprendiamo, con notevole disappunto, una Proposta di deliberazione del 28/04/2022 dalla quale emergono le tariffe per l’anno 2022 con gli importi di seguito riportati:

- BENEFICIO IRRIGUO € 150,00 per Ha (€ 75,00 nel 2021)

- COSTO DELL’ACQUA € 0,29 al mc (€ 0,21 al mc nel 2021)

In un momento di grande difficoltà per le aziende agricole dovute al rincaro dei costi energetici e ad una speculazione senza precedenti, questo ulteriore aumento significherebbe il definitivo affossamento del comparto agricolo. Non possiamo accettare simili tariffe, pertanto chiediamo alle Istituzioni regionali un passo indietro ed una forte presa di responsabilità in difesa del comparto”.