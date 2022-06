Rifiuti, Venuti: "Regione inefficiente, trovi una via d'uscita". A Salemi raccolta regolare grazie ad un'ordinanza ad hoc

di: Comunicato Stampa - del 2022-06-24

"Nonostante lo stop al conferimento della frazione secca residua nelle discariche, la raccolta dei rifiuti a Salemi resta al momento regolare, ma la Regione Siciliana trovi al più presto una soluzione definitiva: è inaccettabile, infatti, che siano i cittadini a correre il rischio di dovere pagare il prezzo delle inefficienze di chi, a livello regionale, dovrebbe, al contrario, dimostrare capacità organizzativa e accortezza".

Lo afferma il Sindaco della cittadina in provincia di Trapani, Domenico Venuti, in merito all'ennesima emergenza rifiuti che sta attanagliando numerosi comuni siciliani.

Nonostante la chiusura delle discariche a Salemi, la raccolta è al momento regolare: grazie ad un'ordinanza a firma di Venuti, infatti, il Comune ha affittato dei container scarrabili per rifiuti, individuando un'area del Ccr comunale da utilizzare momentaneamente, nell'attesa che riaprano le discariche. Una mossa che ha consentito di non fermare la raccolta della frazione secca residua.

"Ci siamo assunti la responsabilità di trovare soluzioni alternative perché i cittadini, che a Salemi hanno contribuito ad una percentuale molto alta di raccolta differenziata, portando avanti un percorso virtuoso, non possono subire disagi dovuti a una cronica carenza di impianti - osserva Venuti -. Gli organi preposti trovino subito una via d'uscita: una soluzione stabile, non un provvedimento tampone, perché, se questa ennesima emergenza dovesse perdurare, anche noi potremmo essere costretti a interrompere il servizio, così come già accaduto in tanti altri comuni".