Castelvetrano, lite per futili motivi. 52enne denunciato per lesioni aggravate dai Carabinieri

di: Comando Provinciale Carabinieri di Trapani - del 2022-06-24

I Carabinieri della Stazione di Marinella hanno denunciato per il reato di lesioni personali aggravate un commerciante di 52 anni, sul quale sono stati raccolti, dai militari operanti, gravi indizi di colpevolezza in merito ad una lite, scaturita per futili motivi di vicinato, con un castelvetranese di 24 anni.

L’uomo, dalle indagini svolte dagli inquirenti, avrebbe colpito ripetutamente al volto il ragazzo con una spranga di ferro, lo scorso 14 giugno, tanto da richiedere l’intervento dei sanitari del locale Nosocomio, i quali hanno diagnosticato una frattura osso frontale e del tetto dell’orbita con bolle aeree in sede intraorbitaria, oltre a varie contusioni emitoraciche guaribili in 40 gg.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.