I nuovi Hub Digitali in Europa: il futuro passa di qui

di: Luca Beni - del 2022-06-25

Se si pensa a paesi e zone che sono il traino dell’economia d’Europa, la mente va subito al nord del nostro continente, ai grandi centri della Germania, all’Italia settentrionale, ai Paesi Bassi e al Belgio. Ebbene, c’è un’innovazione che, invece, passa soprattutto per le zone più periferiche, spesso anche le più povere e che, forse proprio per questo, stanno cercando mercati e sbocchi alternativi, chiedendo aiuto alla tecnologia.

Stiamo parlando del Sud Europa, dell’area del Mediterraneo e dell’Italia meridionale, insieme a tutta l’Europa dell’Est, che ha visto frenato il suo sviluppo dai venti della guerra tra Ucraina e Russia. Partiamo, però, da casa nostra, dalla Sicilia, regione che investe e accelera sulla via dell’innovazione e punta a sfruttare alla grande i fondi del Pnrr, il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.

Qui da noi il futuro si chiama Sikelia , una rete regionale per l’innovazione che è tra i 13 progetti made in Italy, finanziati dalla Commissione Europea. “La Sicilia può e deve essere un grande incubatore di sviluppo, innovazione e ricerca – ha spiegato ai microfoni de Il Sole 24 Ore Mimmo Turano, assessore regionale - per questo, entro luglio pubblicheremo un bando destinato a sviluppare luoghi di innovazione, capaci di promuovere sviluppo e rendere attrattivi i territori. Abbiamo una dotazione di oltre 2 milioni di euro, che intendiamo investire per sviluppare luoghi di innovazione generativi, di produzione e di lavoro.”

Ma una grande mano all’innovazione e al digitale è quella che arriva dal mondo del gaming. La società Leovegas, attiva anche in Italia con la sua piattaforma di gioco , ha infatti lanciato un hub digitale proprio a Varsavia, in Polonia. In programma c’è innanzitutto l’assunzione di oltre 60 collaboratori e poi l’implementazione di altre sedi, nell’ottica di rimanere all’avanguardia nelle nuove tecnologie e nell’innovazione.

“Il nostro nuovo hub a Varsavia – ha spiegato il Responsabile Produzione e Tecnologia del gruppo, Mattia Wedar - è una parte fondamentale della nostra strategia per rimanere all'avanguardia nell'innovazione, nello sviluppo di nuovi prodotti e nei pagamenti, offrendo al contempo un’esperienza altamente personalizzata ai nostri clienti. Il nostro nuovo centro alimenterà questa prossima fase di sviluppo”.

Anche il gioco, insomma, fa la sua parte nella lenta transizione digitale e tecnologica, che l’Europa deve intraprendere. Una transizione che passa anche per la Sicilia, per il Mediterraneo e per la Polonia. Nuovi centri di produzione e di programmazione del futuro.