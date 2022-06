Il lettore scrive: "A Selinunte niente libero accesso alla spiaggia e idonei parcheggi per i “portatori di handicap”

del 2022-06-27

La nostra lettrice Rosaria Errante Parrino ci segnala che a Marinella di Selinunte, nei locali balneari e nelle aree pubbliche, non sono osservati gli adempimenti per favorire l’accesso nelle spiagge da parte dei “potatori di handicap”. Inoltre, in prossimità delle aree di accesso al mare mancano idonei parcheggi per invalidi.

La Sig.ra Errante Parrino, con una lettera inviata alla Redazione e al Comune di Castelvetrano, specifica che: “in particolare gli adempimenti riguardano l’installazione di passarelle e di impianti e/o ausili tecnici per consentire alle persone con disabilità l’ingresso in acqua.

Inoltre, il Comune dovrà ordinare alle strutture balneari e ai chioschi di abbattere tutte le barriere architettoniche presenti al loro interno.

Le Autorità competenti, per tutta la fascia prospicente l’ambito territoriale di competenza che appartiene al pubblico demanio marittimo, hanno l’obbligo e la responsabilità sia di provvedere ad abbattere le barriere architettoniche che limitano l’accessibilità al mare, sia di controllare la loro osservanza, per tutelare e non comprimere i diritti della collettività e, in particolare, degli invalidi. Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Per legge, il Comune ha l’onere di trovare i punti di accesso al mare più idonei, eseguendo le opere necessarie per l’abbattimento delle barriere architettoniche per l’accesso al mare, al fine di consentire l’utilizzo delle aree demaniali da parte di tutti i cittadini.

Il Comune ha l’obbligo della corretta amministrazione della cosa pubblica e l’onere di vigilare sull’osservanza della legge.

Tanto per le opportune valutazioni di competenza. Cordiali saluti”.