(FOTO) Castelvetrano, incendio nella discarica Rampante - Favara. Vasta nube nera. Sul posto i Vigili del Fuoco

del 2022-06-25

Vasto incendio per circa 10.000 mq di area nella discarica di Contrada Rampante-Favara situata in direzione Santa Ninfa da Castelvetrano all’altezza del passaggio a livello. Un primo incendio domato è partito stamattina da un terreno attiguo che è stato spento fai vigili del fuoco di Castelvetrano che erano stati allertati da un operaio che era sul posto per una normale manutenzione su incarico del comune. Nel pomeriggio l’incendio è ripartito bruciando 15000 metri quadri di terreno.

La discarica comprensoriale per rifiuti solidi urbani è chiusa da oltre 10 anni. Fu affidata il 30 marzo 2005 a Belice Ambiente e fu chiusa il 21 maggio 2008.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Castelvetrano, Salemi e Trapani.