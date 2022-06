"La voce del silenzio", ecco il nuovo Videoclip del cantautore castelvetranese Piero Ferro. Online anche sulla piattaforma internazionale Vevo

del 2022-06-25

Tra notizie di guerra, pandemia, crisi economica, siccità, cavallette etc, una nota piacevole ci viene dal nostro concittadino cantautore Piero Ferro il quale è riuscito ad inserire e pubblicare l’ultimo Suo video musicale sulla piattaforma VEVO (contrazione di Video Evolution) una grande multinazionale che offre oltre 250.000 video che vengono pubblicati sul canale YOU TUBE e sul proprio sito.Vevo è la più grande piattaforma al mondo di video musicali ed ospita, dopo attenta valutazione, i nuovi video degli artisti del momento ed i classici degli artisti più famosi.

La diffusione è attiva in 16 paesi nel mondo (Canada, Stati Uniti, Brasile, Messico, Sudafrica, Australia, Nuova Zelanda, Irlanda, Regno Unito, Italia, Francia, Spagna, Olanda, Germania, Belgio e Polonia).L’artista, in linea con il suo genere musicale, interpreta in questo video “ La voce del Silenzio” un brano i cui autori sono dei veri mostri sacri della canzone italiana Mogol e Paolo Limiti per il testo ed Elio Isola per la musica.

Fu presentato al festival di Sanremo del 1968 interpretato da Tony Del Monaco e Diana Worwick ma è un brano reinterpretato da decine di artisti conosciuti nel mondo da Mina a Bocelli a Massimo Ranieri, al Volo per citarne qualcuno. Il testo evidenzia il grande potere del silenzio il quale è in grado di fare riaffiorare sentimenti che sembravano perduti.

"Ascoltandoci nel silenzio possiamo capire tante cose e scoprire che tutto ritorna vivo e presente nel nostro cuore", continua l'artista Piero Ferro.

La Voce del Silenzio è una meravigliosa canzone che non smette mai di emozionare magistralmente interpretata dal bravo e sensibile artista castelvetranese che nel silenzio e nell’ombra riesce a darci sempre nuove emozioni con la sua fantastica voce e con le sue interpretazioni musicali.