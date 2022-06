Volontari in azione stamane sotto l’Acropoli di Selinunte. Partita collaborazione tra Musica e Legalità per l'ambiente e Plastic Free Onlus

di: Rosalia Ventimiglia - del 2022-06-26

Risveglio all'insegna del rispetto dell'ambiente questa mattina a Selinunte, i volontari della associazione Plasticfree sezione di Castelvetrano e di Palermo si sono dati appuntamento presso il lido Zabbara per ripulire la spiaggia sotto l'arcopoli, l'iniziativa fa parte dell'organizzazione di una serie di eventi estivi per sensibilizzare i giovani e non solo al rispetto del nostro mare e delle nostre meravigliose spiagge che in tanti in tutta Italia ci invidiano.

Il 13 agosto si svolgerà presso il parco archeologico di Selinunte un bellissimo evento, un connubio perfetto tra musica edecologia rivolto ai giovani, nell'ambito dei progetti" Musica e Legalità" si esibirà sul suggestivo palco del parco archeologico più grande d'Europa l'artista Paul Kalkbrenner, l'evento è organizzato da Unlocked, discoteca Nirvana e dall'associazione Plasticfree, importante contributo sarà dato da Valeria Grasso testimone di giustizia impegnata nella lotta ad ogni forma di illegalità, durante l'evento verrà dedicato un momento anche al grande Sebastiano Tusa.