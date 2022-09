Santa Ninfa, concluse attività del Centro estivo per bambini gestito dall'Associazione «Sapori e saperi»

di: Redazione - del 2022-09-15

Si sono concluse le attività del Centro estivo rivolto a sessanta bambini dai sei ai dieci anni, gestito dall'Associazione «Sapori e saperi», il cui progetto ludico-ricreativo si era aggiudicato la specifica selezione indetta dal Comune.

I bambini sono stati impegnati in diverse attività: dallo sport ai laboratori ricreativi, dalle attività culinarie a quelle ludico-artistiche, dai giochi di animazione ai balli. La Presidente dell'Associazione, Liliana Giacalone, ha voluto ringraziare il parroco, don Vincenzo Aloisi, per aver concesso l'uso dei locali parrocchiali, l'Amministrazione Comunale per la disponibilità e le dodici giovani volontarie animatrici per l'aiuto indispensabile fornito. (Nelle foto alcuni momenti del campo estivo)