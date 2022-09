Castelvetrano, ci lascia la Professoressa Amari importante riferimento culturale del territorio

del 2022-09-17

In questi tempi oscuri nuovamente segnati dalle guerre, dalle sopraffazioni dell'uomo all'altro uomo, dalla ricerca dell'essere alla sua identità umana ci lascia una maestra di vita, un riferimento, guida alla crescita filosofica d intere generazioni di giovani, dalle sue mani trasformati nella bella classe dirigente oggi sparsa da Castelvetrano nelle molte città d'Italia. La professoressa Fede Amari, ci lascia oggi in una Castelvetrano sempre più vuota, smorzata nel suo alito vitale, con la dolcezza del suo sorriso sempre disponibile verso i giovani e con lo sguardo sempre vivo in una esistenza vigile all'etica e ai buoni principi dell'insegnamento. Castelvetrano con la professoressa Fede Amari perde un importante riferimento della cultura, e insieme alla compianta prof.ssa Marilù Gambino, ancora quel prestigioso modello di donna interprete del suo tempo, protagonista dell'impegno sociale nell'insegnamento, incorruttibile paradigma di principi filosofici fatti propri nell'esempio del suo quotidiano esistere. Fede è stata la mamma dei giovani che l'hanno conosciuta apprezzando il suo insegnamento sempre illuminato dalla solarità del suo sorriso gioviale . Giovane con i giovani, dalla bellezza immutata dei modi quanto dell'apparire, mai scontrosa e sempre aperta al confronto e al dialogo; brillante quanto il suo sorriso anche nei dibattiti e nei simposi filosofici di una Castelvetrano che ancora pensava. A noi rimane la sua voce dolce dai modi garbati e sapienti, il suo sorriso e la luce del suo sguardo sempre giovane nei nostri cuori.