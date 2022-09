Piazzetta di Selinunte: Sindaco Alfano:” Notizie prive di fondamento, ecco cosa sta succedendo “

del 2022-09-17

In merito alla situazione di alcune attività commerciali, insistenti sulla piazzetta lignea di Marinella di Selinunte, Intervenuto il sindaco Alfano che ha voluto fare alcune precisazioni:" sono state propinate notizie prive di fondamento, che mi inducono ad intervenire, per evitare che ai cittadini giunga una ricostruzione distorta della realtà. In questi giorni, i nostri vigili hanno disposto la chiusura al pubblico per 5 giorni di quelle attività che continuavano ad occupare abusivamente il suolo pubblico. Ribadisco ancora una volta, che chi non è in regola con il pagamento delle tasse comunali, non può ottenere l’autorizzazione per occupare il suolo pubblico. Per i debiti tributari arretrati gli esercenti morosi avrebbero potuto chiedere ed ottenere una comoda rateizzazione. Preciso inoltre che, è falso l’importo riportato su qualche articolo e sui social network: nessuna attività arriverebbe a pagare più di 20 mila euro all’anno. E’ previsto un costo di poco più di 55 euro a metro quadro all’anno, per cui un locale che vuole disporre i tavoli, occupando 20 metri quadrati, andrebbe a pagare €1.100,00 all’anno. Sono consapevole dell’aumento dovuto alle disposizioni del dissesto e che, purtroppo alcuni di questi imprenditori non hanno mai versato un euro alle casse del comune. Qualche consigliere di opposizione preferisce cavalcare il malcontento. Ma, proprio per il ruolo che ricopre, dovrebbe riflettere meglio sul messaggio che trasmette. Il cammino verso la legalità passa anche dal pagamento delle tasse e dal sanzionare gli abusivismi, in rispetto di tutti quei cittadini e di quelle attività commerciali, che pagano quanto dovuto e rispettano le regole. La verità non può essere una questione di tifoseria, o di populismo. Quanto sopra è una precisazione doverosa che, come Sindaco, ho sentito il dovere di fare per onore di verità e per riconoscere pubblicamente l’impegno e la professionalità degli agenti della polizia municipale, che vigilano sul nostro territorio.”