Domenica 18 Settembre corteo rievocativo di Santa Rita

del 2022-09-17

Il Gruppo del Corteo Storico di Santa Rita e della Nobiltà Castelvetranese, nell’ambito delle attività tese alla valorizzazione del patrimonio storico artistico e culturale del territorio, ha inteso partecipare - col patrocinio della Regione Siciliana Assessorato al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo - al programma di rilancio della festa e della fiera in onore della Madonna della Tagliata, fortemente voluto dal rettore della chiesa don Giacomo Putaggio. Pertanto, domenica 18 settembre, festa della Titolare, alle ore 20.30, un corteo rievocativo della miracolosa apparizione della sacra effige “Antiqua et veneranda Imago” ad opera dei tagliapietre muoverà dal Convento dei Minimi di San Francesco da Paola per dirigersi al santuario della Vergine Maria percorrendo la Via Vittorio Veneto e la via Tagliata. La cittadinanza è inviata a partecipare a questo evento di fede, devozione e storia.