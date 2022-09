Turisti in fila per entrare in farmacia a Selinunte e sempre più topi messi in fuga. Farmacista Gancitano chiede intervento Comune

di: Elio Indelicato - del 2022-09-18

Turisti in coda in attesa di entrare in farmacia “mettono in fuga” grossi topi a Marinella .Il titolare della stessa Salvino Gancitano chiede al sindaco di intervenire con un una derattizzazione incisiva concreta.

Per fortuna non sono entrati all’interno del presidio medico di via Caboto ma poco c’è voluto. Lo stesso farmacista scrive al sindaco: "da alcune settimane avvistata invasione di numerosissimi topi provenienti dai cespugli e dai fabbricati diruti che insistono sulla destra della Via Caboto per incuria di mancata diserbazione da parte dei proprietari dei lotti dei terreni a monte e per trascuratezza di codesto comune,cieco a mantenere il decoro e sordo ai richiami di derattizzazione e alla pulizia delle strade e scalinate della. borgata.

“Abbiamo chiamato una ditta privata-aggiunge il farmacista- per un tentativo di risolvere il problema ma lo stato delle sterpaglie e dei cespugli non consentono possibili interventi se non quello di chiamare in causa l’istituzione comunale.” Nella parte alta della farmacia nella piazza del parcheggio adiacente ad essa(piazzale delle metope) c’è un terreno incolto da decenni, con le erbacce già sopra i marciapiedi con un un vecchio caseggiato diruto, dove proliferano topi che in cerca di cibo, scendono lungo una scarpata adiacente l’attigua via Vivaldi dover si trova un residence turistico attiguo alla farmacia. Andrea Li Vigni conferma di aver sentito le grida dei turisti: “Mi trovavo nei giorni scorsi all’interno della farmacia, ho sentito delle voci concitate di due ragazze ,sono affacciato e ho visto allontanarsi due grossi topi in direzione della via Vivaldi.”

Un turista francese Paoul che abita vicino alla farmacia conferma la presenza di ratti. Ma il problema dei topi non sembra essere circoscritto alla zona.Aggiunge Enrico Ciulla:” abito nei pressi della stazione ferroviaria e siamo costretti a convivere con blatte e topi, senza che ci siano stati interventi mirati a sconfiggere questa criticità”.

L’assessore alla ambiente Stefano Mistretta precisa: "ogni anno l’Amministrazione emana una ordinanza che obbliga i proprietari dei terreni a bonificarli soprattutto se abbandonati.Mi farò carico attraverso i Vigili Urbani di effettuare un sopralluogo per accertare la proprietà del fondo e diffidare lo stesso a bonificare tutta l’area . La ditta che lavora con il Comune effettua degli interventi su spazi pubblici ma qua siamo in presenza di proprietà privata e devono essere gli stessi intestatari dell’area a provvedervi".

Il farmacista conclude: "anche i proprietari incuranti devono intervenire con efficacia per amore di vivibilità”