Per 12 alunni di Marinella ancora niente aula. I lavori non partono. Lezioni ancora nei locali della Chiesa

del 2022-09-15

Mancato inizio dell’anno scolastico per i 12 alunni della materna al plesso San Giovanni Bosco di Marinella di Selinunte dove da anni si attende la realizzazione di un’altra aula i cui fondi sarebbero stati già messi a disposizione dei parlamentari regionali del movimento cinque stelle. Ad oggi nessun lavoro è iniziato e gli alunni dovranno ritornare nei locali attigui alla chiesa del sacro cuore di maria dove ci si chiede chi dovrà pagare luce e riscaldamento. Sull’argomento Rosy Milazzo ha presentato una interrogazione. Di seguito il testo:

La sottoscritta Milazzo Rosalia, consigliere comunale aderente al Gruppo Consiliare “Insieme si puo’ ”,ai sensi dell’art 54 Regolamento C.C. ,presenta la seguente interrogazione in oggetto e di seguito meglio illustrata:

In premessa: Gia’ dal precedente anno scolastico i piccoli alunni sella scuola materna del plesso “San Giovanni Bosco” in Selinunte non hanno potuto godere di un adeguata classe all’interno dell’istituto di appartenenza e a fronte di cio’ il Comune avrebbe dovuto realizzare una nuova aula con fondi erogati tramite donazione dai deputati regionali del Movimento 5 Stelle.

In attesa della realizzazione della suddetta aula, i piccoli studenti sono stati ospitati in un primo tempo presso le sale ricevimento appartenenti a strutture alberghiere ( TRATTASI DI HOTEL ADMETO E HOTEL GARCIA) del posto e subito dopo presso la Parrocchia del SS Sacro Cuore di Maria che aveva messo a disposizione un ampio salone appena ristrutturato.

Ritenuto che l’inizio del nuovo anno scolastico debba essere accompagnato da una serie di misure ed accorgimenti necessari a garantire sia l’istruzione ad ogni soggetto e la sicurezza dei locali ove svolgere le attivita’ scolastiche, Si interroga l’amministrazione comunale affinche’ ci informi :

1) Se, a seguito dichiarazione dell’ allora Assessore alla Pubblica Istruzione Filippo Foscari che informava che la ditta aggiudicante dei lavori aveva rinunciato, sono stati ri - aggiudicati i lavori per la realizzazione dei locali in oggetto, la programmazione in termini di tempi , l’eventuale stato di avanzamento;

2) Come si intende gestire il servizio di accoglienza ( in termini di servizi igenici, spesa per utenze ,sicurezza,etc) presso la Parrocchia del SS Sacro cuore di Maria in Selinunte, vista la nota del Sindaco con data 7/9/2022 nella quale si comunica l’inizio dell a.s. 2022/23 giorno 15/9/22 presso la su indicata sede.

Certa che l’ Amministrazione Comunale in persona del Sindaco ponga la massima attenzione alla questione in oggetto Si chiede L’iscrizione della presente interrogazione al prossimo consiglio comunale e si rimane in attesa di risposta