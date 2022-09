Intesa politica Pd-Psi anche nel Trapanese

del 2022-09-15

Dopo le intese in chiave nazionale e regionale tra Partito democratico e Partito socialista italiano, l'accordo tra le due formazioni politiche si declina anche in provincia di Trapani. Un incontro tra il segretario provinciale del Pd Domenico Venuti e il vice segretario nazionale (e segretario regionale) del Psi Nino Oddo, al quale ha partecipato anche il gruppo dirigente socialista in provincia di Trapani formato da consiglieri comunali e amministratori, ha sancito una intesa che nasce come logica conseguenza del percorso comune già instaurato a livello nazionale e regionale tra i due partiti. "Il Pd riconosce il ruolo, la storia e il contributo dei socialisti in provincia di Trapani nell'ambito delle battaglie di progresso e di presidio democratico di questo territorio", si legge in un documento. L'accordo nasce da un interesse verso un lavoro e una prospettiva politica comune che veda al centro tutto il territorio della provincia di Trapani. Alle elezioni regionali il Psi non sarà presente con una propria lista, quindi l'intesa con il Pd ha portato i socialisti a sostenere la candidatura del segretario provinciale dei democratici Venuti all'Assemblea regionale siciliana. "Il Pd - ancora il documento - attribuisce grande valore politico al senso di responsabilità dimostrato in questa circostanza dal gruppo dirigente del Psi che, pur nelle difficili condizioni politiche determinate dalla mancata presentazione della lista Chinnici, conferma il sostegno e l'impegno a favore della coalizione". Il tema dello sviluppo del territorio provinciale sarà al centro di una azione comune dei due partiti, con "pari dignità", che proseguirà anche dopo il momento elettorale.

Spazio autogestito a cura di Domenico Venuti